Участники конкурса "Воин мира" проголосовали по поправкам

Прибывшие в Екатеринбург для участия во всеармейском этапе конкурса "Воин мира" военнослужащие проголосовали по поправкам в конституцию.

В ходе проведения голосования были соблюдены все противоэпидемиологические требования, отмечает телеканал "Звезда". Военные придерживались мер социального дистанцирования, на них были медицинские маски и перчатки.

Голосование проходило на открытом воздухе, на участке имелись антисептики.

Участие в голосовании по поправкам принимают и служащие Новороссийского гвардейского горного соединения ВДВ. Десять избирательных участков расположены в Краснодарском и Ставропольском краях, а также в Крыму, сообщается на сайте Минобороны РФ.