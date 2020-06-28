Узнавай важные новости первым

Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСПЕЦПРОЕКТЫКатегории
Авторизуйтесь с помощью одного из аккаунтов
Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.
Посмотреть видео можно на основной версии сайта

Участники конкурса "Воин мира" проголосовали по поправкам

Избирательный участок организовали на территории мотострелкового полка танковой дивизии Центрального военного округа.

39

Фото © Лев Федосеев / ТАСС

Прибывшие в Екатеринбург для участия во всеармейском этапе конкурса "Воин мира" военнослужащие проголосовали по поправкам в конституцию.

В ходе проведения голосования были соблюдены все противоэпидемиологические требования, отмечает телеканал "Звезда". Военные придерживались мер социального дистанцирования, на них были медицинские маски и перчатки.

Голосование проходило на открытом воздухе, на участке имелись антисептики.

Участие в голосовании по поправкам принимают и служащие Новороссийского гвардейского горного соединения ВДВ. Десять избирательных участков расположены в Краснодарском и Ставропольском краях, а также в Крыму, сообщается на сайте Минобороны РФ.

Министр обороны России Сергей Шойгу выразил свою гражданскую позицию 27 июня. Глава оборонного ведомства проголосовал по поправкам на избирательном участке в Подмосковье. Предлагаемые изменения в основной закон Шойгу назвал "актуальными и своевременными".

Выбор редакции

Loading...