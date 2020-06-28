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ЦИК сообщила о попытках ddos-атак из Британии и Сингапура

О нарушении в работе сайта не сообщается.

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Фото © ТАСС / Красильников Станислав

Центральная избирательная комиссия России в своём телеграм-канале сообщила о том, что с утра на сайт голосования по поправкам в конституцию ведутся массированные ddos-атаки.

С самого утра фиксируются ddos-атаки на сайт "конституция2020.рф". Предположительно, из Великобритании и Сингапура, — говорится в сообщении.

Впрочем, как ранее уже заявлял руководитель Общественного штаба по контролю и наблюдению за общероссийским голосованием в Москве Илья Массух, серьёзных атак на сайт для электронного голосования зафиксировано не было.

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