ЦИК сообщила о попытках ddos-атак из Британии и Сингапура

Центральная избирательная комиссия России в своём телеграм-канале сообщила о том, что с утра на сайт голосования по поправкам в конституцию ведутся массированные ddos-атаки.
— С самого утра фиксируются ddos-атаки на сайт "конституция2020.рф". Предположительно, из Великобритании и Сингапура, — говорится в сообщении.
Впрочем, как ранее уже заявлял руководитель Общественного штаба по контролю и наблюдению за общероссийским голосованием в Москве Илья Массух, серьёзных атак на сайт для электронного голосования зафиксировано не было.