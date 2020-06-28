В СПЧ рассказали, что противники поправок называют информирование о голосовании принуждением

Противники предлагаемых изменений в конституцию часто выставляют информирование о голосовании за принуждение, заявил член Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Александр Брод.

Он подчеркнул, что, согласно закону о поправке, участие в голосовании является исключительно добровольным и свободным для россиян. По его словам, зачастую при разборе жалоб на принуждение члены ассоциации "Независимого общественного мониторинга" узнают, что на деле ситуация совсем иная.

— Выясняется, что речь идёт об элементарном информировании сотрудников со стороны работодателя о времени и месте голосования. Это стремление соблюдения прав граждан, попытка не создавать риски опять же для безопасности здоровья граждан, — приводит его слова пресс-служба ассоциации.

При этом Брод признал, что при проверках иногда выявляются и факты давления. Так, в ходе разбирательств на предприятии "Уралтрансмаш" выяснилось, что члены участковых избирательных комиссий фиксировали явку работников завода. Узнав об этом, члены ассоциации передали сведения о нарушении в региональную Общественную палату и избирательную комиссию области. Член СПЧ подчеркнул, что подобное нарушение может сулить работодателю уголовную или административную ответственность.