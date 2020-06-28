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В СПЧ рассказали, что противники поправок называют информирование о голосовании принуждением

При разборе жалоб выясняется, что на деле ситуация совсем иная.

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Фото © ТАСС / Сергей Бобылев

Противники предлагаемых изменений в конституцию часто выставляют информирование о голосовании за принуждение, заявил член Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Александр Брод.

Он подчеркнул, что, согласно закону о поправке, участие в голосовании является исключительно добровольным и свободным для россиян. По его словам, зачастую при разборе жалоб на принуждение члены ассоциации "Независимого общественного мониторинга" узнают, что на деле ситуация совсем иная.

Выясняется, что речь идёт об элементарном информировании сотрудников со стороны работодателя о времени и месте голосования. Это стремление соблюдения прав граждан, попытка не создавать риски опять же для безопасности здоровья граждан, — приводит его слова пресс-служба ассоциации.

При этом Брод признал, что при проверках иногда выявляются и факты давления. Так, в ходе разбирательств на предприятии "Уралтрансмаш" выяснилось, что члены участковых избирательных комиссий фиксировали явку работников завода. Узнав об этом, члены ассоциации передали сведения о нарушении в региональную Общественную палату и избирательную комиссию области. Член СПЧ подчеркнул, что подобное нарушение может сулить работодателю уголовную или административную ответственность.

Ранее сообщалось, что в штабе Навального прошлогоднее видео выдали за голосование по поправкам в конституцию.

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