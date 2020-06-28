Путин объяснил, зачем в марте поехал в больницу в Коммунарке

Президент РФ Владимир Путин объяснил, зачем в марте решил отправиться в больницу в Коммунарке, где лечат пациентов с CoViD-19.

Глава государства пояснил, что хотел оценить обстановку лично, без помощи докладов. Перед тем как приехать, он проконсультировался со специалистами и узнал у них, как будет безопаснее организовать визит.

— Первое, что я хотел, — посмотреть, убедиться своими глазами, как там всё устроено. Одно дело знать по докладам, а другое — прийти самому посмотреть на месте. Я всегда, в принципе, так поступал. Везде. Где бы чего ни происходило, — сказал он в эфире телеканала "Россия-1".

В ответ на вопрос о том, не было ли это решение сопряжено с высоким риском, российский лидер сказал: "Не думаю". При этом он признался, что все в его окружении были против его намерения и пытались отговорить от этой затеи.