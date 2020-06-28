Узнавай важные новости первым

Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСПЕЦПРОЕКТЫКатегории
Авторизуйтесь с помощью одного из аккаунтов
Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.
Посмотреть видео можно на основной версии сайта

Путин рассказал, что сдаёт тесты на коронавирус раз в 3–4 дня

Глава государства отметил, что все результаты отрицательные.

112
Post cover

Фото © ТАСС / Пресс-служба Президента РФ / Михаил Климентьев

Президент РФ Владимир Путин рассказал, что регулярно сдаёт тесты на коронавирус. По словам российского лидера, все они отрицательные.

Регулярно, раз в три-четыре дня, — заявил Путин в интервью телеканалу "Россия-1".

На вопрос о том, были ли все результаты тестов отрицательными, глава государства сказал: "Слава богу, пока да".

Ранее в интервью Владимир Путин подчеркнул, что жизнь и здоровье россиян важнее всех других проблем. Президент России отметил, что здоровье людей — в основе каждого государства.

Выбор редакции

Loading...