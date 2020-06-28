Путин рассказал, что сдаёт тесты на коронавирус раз в 3–4 дня

Президент РФ Владимир Путин рассказал, что регулярно сдаёт тесты на коронавирус. По словам российского лидера, все они отрицательные.
— Регулярно, раз в три-четыре дня, — заявил Путин в интервью телеканалу "Россия-1".
На вопрос о том, были ли все результаты тестов отрицательными, глава государства сказал: "Слава богу, пока да".
Ранее в интервью Владимир Путин подчеркнул, что жизнь и здоровье россиян важнее всех других проблем. Президент России отметил, что здоровье людей — в основе каждого государства.