Путин: Жизни граждан в приоритете, остальные проблемы решим потом

Президент РФ Владимир Путин подчеркнул, что жизни и здоровье россиян важнее всех других проблем. Об этом российский лидер заявил в интервью, которое выйдет в эфире телеканала "Россия-1".
— Жизнь, здоровье граждан лежит в основе каждого государства. А у нас, с нашими территориями, с нашими демографическими проблемами это проблема проблем, вопрос вопросов, абсолютно приоритетная вещь. Сохранить жизни и здоровье людей, потом остальные проблемы мы решим, — заявил Путин.
Напомним, ранее Владимир Путин спрогнозировал, что по итогам 2020 года уровень инфляции составит 4%. Глава государства напомнил, что в прошлом году инфляция в стране составила 3%. Российский лидер отметил, что сделанное для экономики за последние годы даёт возможность надеяться на выход из нынешней ситуации с минимальными потерями.