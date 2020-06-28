Путин: Жизни граждан в приоритете, остальные проблемы решим потом

Президент РФ Владимир Путин подчеркнул, что жизни и здоровье россиян важнее всех других проблем. Об этом российский лидер заявил в интервью, которое выйдет в эфире телеканала "Россия-1".

— Жизнь, здоровье граждан лежит в основе каждого государства. А у нас, с нашими территориями, с нашими демографическими проблемами это проблема проблем, вопрос вопросов, абсолютно приоритетная вещь. Сохранить жизни и здоровье людей, потом остальные проблемы мы решим, — заявил Путин.