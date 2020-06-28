Путин спрогнозировал инфляцию на уровне 4%

Российский лидер Владимир Путин считает, что по итогам 2020 года уровень инфляции составит 4%. Глава государства напомнил, что в 2019 году инфляция в стране составила 3%.

— Даже в условиях сегодняшнего дня мы ставим себе ориентир четыре [процента], и, скорее всего, где-то около четырёх [процентов] и будет, — заявил президент России в интервью программе "Москва. Кремль. Путин".

Путин отметил, что сделанное властями для экономики за последние годы даёт возможность надеяться на выход из ситуации с пандемией с минимальными потерями. Глава государства добавил, что процесс диверсификации экономики уже запущен, однако предстоит сделать "ещё очень много".