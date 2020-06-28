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Путин спрогнозировал инфляцию на уровне 4%

Президент отметил, что сделанное для экономики за последние годы даёт возможность надеяться на выход из нынешней ситуации с минимальными потерями.

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Фото © Администрация Президента России

Российский лидер Владимир Путин считает, что по итогам 2020 года уровень инфляции составит 4%. Глава государства напомнил, что в 2019 году инфляция в стране составила 3%.

Даже в условиях сегодняшнего дня мы ставим себе ориентир четыре [процента], и, скорее всего, где-то около четырёх [процентов] и будет, — заявил президент России в интервью программе "Москва. Кремль. Путин".

Путин отметил, что сделанное властями для экономики за последние годы даёт возможность надеяться на выход из ситуации с пандемией с минимальными потерями. Глава государства добавил, что процесс диверсификации экономики уже запущен, однако предстоит сделать "ещё очень много".

У нас промышленность выросла недавно под 90%, а обрабатывающие отрасли — более чем в два раза, — рассказал политик.

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