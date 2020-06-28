Лётные испытания Boeing 737 MAX в рамках сертификации начнутся 29 июня

Сертификационные лётные испытания Boeing 737 MAX начнутся 29 июня. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники.

Отмечается, что во время полётов покажут ряд манёвров, а также будет протестирована изменённая система улучшения характеристик управления самолётом MCAS, из-за сбоев которой ранее произошли две авиакатастрофы. Испытания будут проходить около трёх дней в небе над штатом Вашингтон.