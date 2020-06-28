Пассажирские перевозки причислили к пострадавшим отраслям

Пассажирские перевозки железнодорожным, а также морским и внутренним водным транспортом причислили к пострадавшим отраслям. Соответствующее постановление подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

На сайте кабмина отметили, что спрос на пассажирские перевозки заметно упал на фоне пандемии CoViD-19.

Как уточняется, пострадавшие отрасли могут воспользоваться отсрочкой по уплате всех налогов (кроме НДС), а также арендных платежей по недвижимому имуществу, которое находится в государственной, муниципальной или частной собственности. Помимо прочего, они могут взять беспроцентные кредиты на срочные нужды и льготные кредиты по ставке 2% на любые цели. Доступен также мораторий на банкротство, проведение плановых и внеплановых проверок.

— В первой половине апреля на поездах дальнего следования пассажиропоток снизился на 77% к аналогичному периоду прошлого года. Похожая ситуация наблюдалась в сегменте пассажирских перевозок морским и внутренним водным транспортом, — пояснили в сообщении.

Для пострадавших отраслей из малого и среднего бизнеса доступна отсрочка по уплате страховых взносов, а также пересмотр выплат, сформировавшихся во время предоставления отсрочки по уплате налогов и страховых взносов, сроком на один год ежемесячно равными долями.

Помимо прочего, они могут использовать финансовую поддержку в форме субсидий. Её можно направить на выплату зарплат и погашение долгов за коммунальные услуги.