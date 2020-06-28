Осторожно, ваш парень — психопат! 6 признаков, на которые нужно обратить внимание в первую очередь

На самом деле "психопатии" не существует. Этот синдром просто не входит в официальный перечень психиатрических диагнозов. Вместо этого самое близкое, что подходит под описание психопатов в массовой культуре, — это диссоциальное расстройство личности, и вот его уже можно определить. Конечно, вместе с советами профессионалов.

Люди используют слово "психопат" в разговорной речи, чтобы описать человека, поведение которого не поддаётся социальным нормам и общепринятому пониманию добра и зла. С клинической точки зрения это слово ничего не значит Келли Скотт Психотерапевт клиники Tribeca Therapy, Манхэттен, США

1. Они наносят финансовый, эмоциональный или физический ущерб другим людям, не чувствуя угрызений совести

Один из основных симптомов диссоциальности — это отсутствие морали и причинение вреда другим людям, если это приносит выгоду. Не способные чувствовать вину, такие люди обманывают и преступают закон намного легче, рассказала Скотт в интервью Insider.

2. Вы чувствуете, что он очень сильно на вас похож

По словам автора книги "Психопаты и любовь" Аделины Бёрч, люди с асоциальным расстройством личности легко копируют действия своих партнёров, чтобы завоевать их. "Психопаты способны настолько точно определять ваши потребности и желания и отражать их на своём образе, что они кажутся вам просто идеальными", — пишет Бёрч.

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3. У него не так много друзей... если они вообще есть

Как можно догадаться, людям с диссоциальным расстройством личности весьма сложно строить доверительные отношения. Им просто не хватает сочувствия и сострадания для налаживания эмоциональной связи.

4. Их не заставить сделать что-то, если это не приносит личной выгоды

По словам Скотт, люди с расстройством действуют исключительно ради личной выгоды. Они могут эксплуатировать окружающих людей, даже если те считают их друзьями или любовью всей жизни. Обычно это выражается в манипуляциях, лжи, воровстве и других действиях против партнёра.

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5. Они не способны на эмпатию

И хоть СМИ показывают "психопатов" как убийц, на деле же расстройство обычно выражается намного тоньше. По словам доктора Скотт, недостаток эмпатии может проявляться не только на физическом уровне: "К примеру, такие люди заводят детей, исключительно чтобы закрыть свои потребности, не беспокоясь о состоянии и эмоциональном развитии самого ребёнка".

6. Людей с этим расстройством почти невозможно вычислить, ведь чаще всего они очень обаятельны