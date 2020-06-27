Архитектор превратил бетонную коробку в джунгли своей мечты с собственным огородом на крыше

В 2015 году архитектор Клинтон Коул купил потрёпанное здание на западе Сиднея за 930 000 австралийских долларов (44 млн рублей). Спустя пять лет дом не узнать. Он даже получил национальную награду — строение стало одним из номинантов на награду "Оазис изоляции" Австралийского института архитекторов

Фото © Clinton Cole

Когда Коул приобрёл дом, здание уже несколько лет было "необитаемым". Но благодаря архитектурным и дизайнерским навыкам австралийцу удалось вдохнуть в него жизнь. И главным инструментом стали растения. Куда ни посмотри — везде можно увидеть зелень, которая придаёт дому свежесть. А на крыше даже нашлось место для небольшого садика, на котором семья выращивает овощи круглый год

Фото © Clinton Cole

Кроме того, внутри строения пришлось всё переработать. Чтобы в доме "легче дышалось", Коул по максимуму избавился от стен, заменив их мобильными прозрачными перегородкам. Кроме того, традиционную массивную лестницу заменили винтовой — она выглядит элегантнее и занимает намного меньше места

Фото © Clinton Cole

Чтобы интерьер не казался скучным, в разных зонах Клинтон использовал отличающие материалы для отделки. К примеру, кирпич и бетон — на цокольном этаже, древесина — на первом и разнообразная металлическая отделка — на втором

Фото © Clinton Cole

Всего на перепланировку и весь остальной ремонт у Клинтона ушло порядка миллиона австралийских долларов (48 млн рублей). Но старания были не напрасны — теперь недвижимость оценивается более чем в 2,5 млн (119 млн рублей). Впрочем, продавать такую красоту Коул пока не собирается, пишет Daily Mail