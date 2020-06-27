"Скоро опубликую методику". Похудевший на 100 кг Максим Фадеев удивил подписчиков

Музыкальный продюсер Максим Фадеев похвастался в "Инстаграме", рассказав, что ему удалось сбросить сто килограммов. В доказательство он приложил к посту фотографию.
На снимке музыкант "примеряет" старые шорты, запустив обе ноги в одну из штанин.
— Это мои шорты... минус 100! Скоро опубликую свою методику похудения, — написал он.
Фото © Instagram/fadeevmaxim
Результаты Фадеева впечатлили не только фанатов, но и коллег. Иосиф Пригожин даже встал на беговую дорожку и записал видеообращение.
Видео © Instagram / fadeevmaxim
— Я встал на дорожку. Давно не стоял... Вот уже три километра прошёл... Жёстко поправился. Почти сотка уже. Надо срочно сбрасывать, контролировать питание... У меня уже лицо — шарик. Спасибо тебе за мотивацию! — сказал он.
Ранее Фадеев поделился лайфхаком, как похудеть на карантине.