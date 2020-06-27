Есть или не есть? В "Роскачестве" проверили свиной шашлык из магазинов

Специалисты "Роскачества" провели исследование свиного шашлыка и отметили, что качество отечественной продукции улучшается. В нём приняли участие шесть торговых марок: "Окраина", "Мираторг", "Ближние горки", "Перекрёсток", "Ашан" и "Азбука вкуса". Об этом сообщается на сайте организации.

Эксперты выяснили, что ни в одном из товаров нет нарушений обязательных требований. Однако лидера рейтинга 2018 года — "Мираторг" — в этот раз сместил бренд "Окраина". Поясняется, что "Мираторг" подвела суховатая консистенция. А бренд "Ближние горки", наоборот, улучшил свои позиции, устранив обнаруженные два года назад нарушения в виде превышения общего количества бактерий. Однако недостатки в мясе этой марки всё-таки нашлись — слишком крупно нарезанные куски.

Новички исследования "Роскачества" — "Перекрёсток", "Азбука вкуса" и "Ашан" — также достаточно достойно себя проявили. Но у них нашли небольшие недостатки, которые не позволили им стать лидерами рейтинга. У шашлыка "Перекрёсток" суховатая консистенция, у "Азбуки вкуса" в составе значительное количество соединительной ткани, а мясо марки "Ашан" оказалось слишком солёным.