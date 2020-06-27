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На здании Посольства Великобритании в Москве вывесили флаг ЛГБТ

В дипмиссии заявили, что хотят таким образом продемонстрировать свою солидарность с представителями сообщества.

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Британские дипломаты вывесили флаг ЛГБТ на фасаде здания Посольства Великобритании в Москве. Свой жест они объяснили в соцсетях.

В заявлении дипмиссии отметили, что хотят таким образом выразить свою солидарность с членами сообщества "в России и во всём мире".

Фото © Facebook / UK in Russia

Никто из них не требует для себя особых привилегий, а лишь достойного и уважительного отношения к себе и тех же прав, которые имеют остальные люди, — написано в послании, опубликованном в "Фейсбуке".

В следующем посте сотрудники посольства добавили, что в июне отмечается 50 лет со дня первого прайд-парада в Нью-Йорке.

Ранее сообщалось, что киевские активисты "повесили" флаг ЛГБТ на "Родину-мать".

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