На здании Посольства Великобритании в Москве вывесили флаг ЛГБТ

Британские дипломаты вывесили флаг ЛГБТ на фасаде здания Посольства Великобритании в Москве. Свой жест они объяснили в соцсетях.
В заявлении дипмиссии отметили, что хотят таким образом выразить свою солидарность с членами сообщества "в России и во всём мире".
Фото © Facebook / UK in Russia
— Никто из них не требует для себя особых привилегий, а лишь достойного и уважительного отношения к себе и тех же прав, которые имеют остальные люди, — написано в послании, опубликованном в "Фейсбуке".
В следующем посте сотрудники посольства добавили, что в июне отмечается 50 лет со дня первого прайд-парада в Нью-Йорке.
Ранее сообщалось, что киевские активисты "повесили" флаг ЛГБТ на "Родину-мать".