Начало конфликта между Собчак и служителями женского монастыря на Урале попало на видео

Видео © Телеграм-канал "Кровавая барыня"

Начало конфликта между Ксенией Собчак и служителями Среднеуральского женского монастыря в Свердловской области попало на видео. В своём телеграм-канале журналистка пояснила, что на записи виден момент избиения бывшего послушника Филиппа и документалиста Сергея Ерженкова.

По словам Собчак, Ерженкова перестали бить, как только она к нему подошла, однако на кадрах видно, что журналист оказался на земле после нападения.

— Мы написали заявления в полицию. Камеру пока так и не вернули, — отметила журналистка, предположив, что с аппаратуры удаляют отснятый материал.