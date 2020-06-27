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Начало конфликта между Собчак и служителями женского монастыря на Урале попало на видео

Журналистка упала после того, как её схватили за руку.

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Видео © Телеграм-канал "Кровавая барыня"

Начало конфликта между Ксенией Собчак и служителями Среднеуральского женского монастыря в Свердловской области попало на видео. В своём телеграм-канале журналистка пояснила, что на записи виден момент избиения бывшего послушника Филиппа и документалиста Сергея Ерженкова.

По словам Собчак, Ерженкова перестали бить, как только она к нему подошла, однако на кадрах видно, что журналист оказался на земле после нападения.

Мы написали заявления в полицию. Камеру пока так и не вернули, — отметила журналистка, предположив, что с аппаратуры удаляют отснятый материал.

Собчак ранее рассказала, что хотела проверить историю одной из героинь своего расследования о том, что в церковном учреждении избивали подростков. Для этого она и приехала на территорию монастыря.

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