Бактериолог из Кузбасса стала призёром Всероссийского конкурса врачей

Врач-бактериолог Кузбасского клинического центра охраны здоровья шахтёров Юлия Жевлакова заняла третье место в номинации "Лучший врач лабораторной диагностики" Всероссийского конкурса врачей. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава региона.

В медицинском центре Жевлакова работает уже 17 лет. С середины апреля она проводит анализы на коронавирус. В сутки исследует по 800–900 проб. В боксе врач работает до позднего вечера. Новость о том, что она стала призёром конкурса, бактериолог узнала в "красной" зоне.

— Это настолько неожиданно, что даже кажется нереальным и как будто из какой-то другой жизни! Если честно, я даже забыла, что отправила заявку на конкурс. Сейчас одна забота — провести как можно больше тестов, хотя готовилась очень серьёзно. Для конкурса много пришлось материала собирать. Очень многие коллеги помогали, так что мы, получается, все вместе участвовали и вместе победили, — рассказала медик.

Всероссийский конкурс врачей проводится с 2000 года. В 2020 году поступило 526 работ по 36 номинациям. Победители и лауреаты получают денежное поощрение.

Напомним, ранее Лайф рассказывал про российских музыкантов, которые посвятили песню врачам, борющимся с CoViD-19. Деньги с прослушиваний композиции пойдут в благотворительный фонд помощи медикам.