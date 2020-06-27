Губернатор Ростовской области вручил памятные медали донским волонтёрам — видео

Видео © Пресс-служба губернатора Ростовской области
Губернатор Ростовской области Василий Голубев посетил территорию народного военно-исторического музейного комплекса Великой Отечественной войны "Самбекские высоты". Глава региона пообщался с участниками акции #МыВместе, провёл для них экскурсию и вручил памятные медали президента России лучшим добровольцам.
Голубев пояснил, что к 9 Мая 1980 года на месте этой территории был открыт комплекс, посвящённый освобождению города Таганрога и Ростовской области.
— Ничего другого здесь не было. Пять лет назад, на 70-летие Победы, в общении с ветеранами мы заговорили о возможности создания такого комплекса. С той стороны сделан парк, площадь его шесть гектаров, вот этот мост специально сделан для перехода оттуда, наверху смотровая площадка, — рассказал глава региона.
Вместе с добровольцами Голубев осмотрел интерактивную площадку "Прорыв" и возложил цветы к месту захоронения останков погибших воинов, сообщила пресс-служба губернатора.