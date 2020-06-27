В Татарстане суд оправдал мужчину, признавшегося в надругательстве над полуторагодовалой дочерью

Прокуратура обжаловала приговор 27-летнему жителю Бугульмы, которого в прошлом году обвинили в сексуальном насилии над полуторагодовалой дочерью, а затем оправдали в ходе суда. Об этом рассказал старший помощник прокурора Татарстана Руслан Галиев.

Он объяснил, что в процессе расследования была проведена судебно-медицинская экспертиза. Специалисты пришли к выводу, что нанесённые девочке травмы нельзя совершить случайно, без умысла.

— Ребёнку в любом случае был причинён лёгкий вред здоровью. Однако оценка этому в приговоре не дана. Поэтому прокуратура обжаловала решение Бугульминского районного суда в Верховном суде Татарстана, — приводит его слова РИА "Новости".

В октябре 2019 года прибывшие на вызов медики обнаружили у полуторагодовалой девочки кровотечение. Врач-гинеколог пришёл к выводу, что оно стало следствием насилия. Под подозрение попал отец, так как именно он сидел дома с ребёнком и ещё двумя детьми в день происшествия и сообщил о травме.