Фото этой модели скоро затмят саму Ратаковски, поэтому самое время познакомиться с ней поближе

Софи Мадд из Калифорнии, США, родилась в богатой семье, поэтому с детства привыкла к роскошной жизни и всеобщему вниманию.

Фото © Instagram / sophiemudd

Вместе с братом Николасом она училась в престижной школе, где не только успевала по всем предметам, но и состояла в спортивной команде по прыжкам в длину

Фото © Instagram / sophiemudd

Хоть Софи в "Инстаграме" часто выглядит как роковая соблазнительница, на самом деле она застенчивая и тихая. Именно такой противоречивый образ и привлёк к девушке 1,7 млн подписчиков

Фото © Instagram / sophiemudd

Софи всего 21 год, но она уже сотрудничает с популярными брендами одежды, такими как Nike, Revolve, Body Glove Girl и другими, пишет Affairpost

Фото © Instagram / sophiemudd

Подтянутое тело и пышные формы помогли девушке привлечь перспективные модельные агентства, и теперь она планирует посвятить всё время своей фешен-карьере