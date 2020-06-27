Фото этой модели скоро затмят саму Ратаковски, поэтому самое время познакомиться с ней поближе

Софи Мадд из Калифорнии, США, родилась в богатой семье, поэтому с детства привыкла к роскошной жизни и всеобщему вниманию.
Вместе с братом Николасом она училась в престижной школе, где не только успевала по всем предметам, но и состояла в спортивной команде по прыжкам в длину
Хоть Софи в "Инстаграме" часто выглядит как роковая соблазнительница, на самом деле она застенчивая и тихая. Именно такой противоречивый образ и привлёк к девушке 1,7 млн подписчиков
Софи всего 21 год, но она уже сотрудничает с популярными брендами одежды, такими как Nike, Revolve, Body Glove Girl и другими, пишет Affairpost
Подтянутое тело и пышные формы помогли девушке привлечь перспективные модельные агентства, и теперь она планирует посвятить всё время своей фешен-карьере
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