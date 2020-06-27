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Супруги анонимно признались, что хотели успеть до брака и как теперь жалеют о несделанном: 7 историй

Брак — дело добровольное и обдуманное, но спустя время некоторые пары осознают, что не учли один нюанс. В приложении Whisper у них есть возможность анонимно пожаловаться на свою проблему, среди которых Лайф выбрал самые актуальные.

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Гиф © Giphy

Я жалею, что не посмотрела мир в молодости. Мой муж был старше меня, и у него не было никакого желания для путешествий. Теперь мне пришлось делать это одной в свои 45–55 лет

Аноним

Гиф © Giphy

Я жалею, что не составил перед свадьбой брачный договор. Боюсь, что мы разведёмся и она заберёт у меня всё, что я заработал тяжёлым трудом

Аноним

Я жалею, что не отказала, когда мне задали тот самый вопрос. Теперь я в разводе и четыре года состою в счастливых отношениях с другим

Аноним

Гиф © Giphy

Я жалею, что не подождал подольше перед свадьбой. Все умилялись, что мы влюблены друг в друга со школы. Но, может быть, это была моя самая большая ошибка

Аноним

Я жалею, что не похудела сильнее перед свадьбой. Сейчас смотрю на фотографии — и хочется рыдать от своего вида

Аноним

Гиф © Giphy

Я хотела бы получше узнать семью своего мужа. Она настолько невыносима, что я не уверена, что вышла бы за него снова, зная всё это...

Аноним

Я жалею, что не закончила высшее образование, выйдя замуж. Теперь я чувствую себя как в ловушке, ведь если у нас не сложится, то я не смогу уйти, не имея никакой опоры за спиной

Аноним

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