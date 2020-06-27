Родители пообещали подарить PlayStation, если сын похудеет, и он превзошёл все их ожидания

Зак всегда был самым крупным мальчиком в классе. Неудивительно — образ жизни ребёнка был соответствующим. Он только и делал, что ел сладости и фастфуд, не беспокоясь о последствиях. Когда родители поняли, что такая диета сына до добра не доведёт, они предложили ему новенькую PlayStation. Но для этого Заку нужно было похудеть. Тогда и начался нелёгкий путь парня, который его кардинально изменил.
Поначалу я просто хотел похудеть, чтобы получить свою PlayStation. Я не особо заботился о том, чтобы сделать это для себя
Зак Джордж
Сначала парень сократил потребление той пищи, что принято называть вредной. Никаких шоколадок и бургеров. Вскоре вес Зака стал снижаться, а его заинтересованность в здоровом теле — только расти. Мальчик всё-таки получил заветную приставку, но она уже не доставляла столько удовольствия. У Джорджа было новое увлечение — ЗОЖ.
Это был довольно большой сдвиг в сознании, потому что я понял, что хочу делать это для себя, а не просто для того, чтобы получить что-то от этого. Тогда-то мы и начали всей семьёй следить за своим здоровьем
Зак Джордж
Спустя годы тренировок парень уже не был похож на того пухляша, каким его помнили одноклассники. Вместо него — настоящий качок, который связал свою жизнь с бодибилдингом. Теперь Зак работает тренером и помогает в достижении физического совершенства всем, кто хочет стать лучшей версией себя.
Большинство людей, что сейчас меня знают, поначалу думают, что я всегда был здоровым и в хорошей форме. Но потом они узнают, что на самом деле я был совсем не таким. Это всегда мотивирует людей, ведь они видят, что даже мне нужно работать над собой и придерживаться диеты, чтобы оставаться в форме
Зак Джордж
Недавно Заку исполнилось 29 лет, и он один из самых сильных людей в Великобритании. Он совсем не против поговорить о своём детстве, ведь так парень всегда напоминает себе, в каком состоянии он был и какой путь прошёл. Отвечая на вопрос, где искать мотивацию для спорта, Джордж говорит, что главное — заниматься для себя, пишет Insider.
WOW-news
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