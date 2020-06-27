Родители пообещали подарить PlayStation, если сын похудеет, и он превзошёл все их ожидания

Зак всегда был самым крупным мальчиком в классе. Неудивительно — образ жизни ребёнка был соответствующим. Он только и делал, что ел сладости и фастфуд, не беспокоясь о последствиях. Когда родители поняли, что такая диета сына до добра не доведёт, они предложили ему новенькую PlayStation. Но для этого Заку нужно было похудеть. Тогда и начался нелёгкий путь парня, который его кардинально изменил.

Поначалу я просто хотел похудеть, чтобы получить свою PlayStation. Я не особо заботился о том, чтобы сделать это для себя Зак Джордж

Фото © Instagram / zackgeorge

Сначала парень сократил потребление той пищи, что принято называть вредной. Никаких шоколадок и бургеров. Вскоре вес Зака стал снижаться, а его заинтересованность в здоровом теле — только расти. Мальчик всё-таки получил заветную приставку, но она уже не доставляла столько удовольствия. У Джорджа было новое увлечение — ЗОЖ.

Это был довольно большой сдвиг в сознании, потому что я понял, что хочу делать это для себя, а не просто для того, чтобы получить что-то от этого. Тогда-то мы и начали всей семьёй следить за своим здоровьем Зак Джордж

Фото © Instagram / zackgeorge

Спустя годы тренировок парень уже не был похож на того пухляша, каким его помнили одноклассники. Вместо него — настоящий качок, который связал свою жизнь с бодибилдингом. Теперь Зак работает тренером и помогает в достижении физического совершенства всем, кто хочет стать лучшей версией себя.

Большинство людей, что сейчас меня знают, поначалу думают, что я всегда был здоровым и в хорошей форме. Но потом они узнают, что на самом деле я был совсем не таким. Это всегда мотивирует людей, ведь они видят, что даже мне нужно работать над собой и придерживаться диеты, чтобы оставаться в форме Зак Джордж

Фото © Instagram / zackgeorge