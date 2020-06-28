"Не думала, что получится такое". Модель из Киева показала, что стало с её грудью после третьей пластики

Инста-модель Алёна Омович (родом из Киева), завоевавшая аудиторию 1,1 млн благодаря эффектным фото в "Инстаграме", похвасталась очередной операцией. Девушка в третий раз увеличила грудь, сменив форму имплантов и расположив молочные железы как можно ближе друг к другу. Инста-дива осталась довольна результатом.

Фото © Instagram / alena_omovych

Я понимала, что после этой операции моя грудь станет ближе друг к другу, но я не предполагала, что она получится такой 😍Теперь у меня вообще нет межгрудного расстояния. И не нужно "собирать" грудь лифчиком. <...> Было 490сс капля, и сейчас поставили 780 круг Алёна Омович

Фото © Instagram / alena_omovych

Алёна уточнила, что третья операция была плановой. В первый раз пластику якобы сделали неправильно. И год назад ей пришлось исправлять неудачную работу врача. А теперь она наконец добилась желаемого. Также девушка отметила, что грудная клетка у неё не вполне стандартная.

У меня необычное строение грудной клетки. Между грудью выпирает кость, и сами по себе груди расположены максимально далеко друг от друга. Когда я делала операцию год назад, я исправляла врачебную ошибку (импланты были установлены неправильно в первый раз и уехали в область подмышек благодаря врачу) <...>. Также он сделал мне огромные швы на разном уровне, как мясник Алёна Омович

Фото © Instagram / alena_omovych

Часть подписчиков поддержали модель в её стремлении увеличить формы, указав, что она стала ещё красивее. Однако многие намекнули на то, что у девушки с такой комплекцией вскоре начнутся проблемы со спиной из-за тяжести бюста.

Очень красиво! Когда были далеко друг от друга, выглядело неестественно, не в обиду, конечно, но сейчас намного лучше! Супер) I_am_akopdzhanova

А как ваша спина реагирует? Я очень долго привыкала, и мне кажется, до сих пор есть дискомфорт в спине Roxy_foxi_

Ну куда больше-то? 780 на твоё тело — это пипец. В 50 лет что станет? Она так же провиснет. Силу тяжести никто не отменял Zs_ludmila

Фото © Instagram / alena_omovych

Инста-диве не привыкать ложиться под нож. Так, со времён юности она изменилась почти до неузнаваемости. Недавно девушка показала, как выглядела в восьмом классе, и предложила подписчикам угадать, какие операции она сделала на лице. "Девочки, от сердца отрываю фотку 😂😭 Восьмой класс, я была эмо😂 Как лучше? До или после?", — написала она.

Я бы сказала, что лицо разобрали и собрали заново. Капремонт, так сказать Shpachenkoo