The Rolling Stones угрожает Трампу иском за использование её песен на митингах

Отмечается, что The Rolling Stones не первая британская рок-группа, которая оспаривает использование Трампом песен в ходе его предвыборных кампаний, да и делает она это не в первый раз. В 2016 году музыканты уже просили его не включать на политических мероприятиях их песни. Аналогичное требование выдвинули музыканты Queen, которым не понравилось, что их хит We Are The Champions звучал на съезде Республиканской партии.