The Rolling Stones угрожает Трампу иском за использование её песен на митингах

Популярная британская рок-группа The Rolling Stones требует от президента США Дональда Трампа прекратить использовать в ходе предвыборных митингов её музыкальные композиции. Об этом говорится в заявлении организации по защите авторских прав BMI.
— Если Дональд Трамп проигнорирует это предупреждение и будет настаивать на своём, он столкнётся с иском о нарушении авторских прав, — приводит текст документа издание Evening Express.
Отмечается, что The Rolling Stones не первая британская рок-группа, которая оспаривает использование Трампом песен в ходе его предвыборных кампаний, да и делает она это не в первый раз. В 2016 году музыканты уже просили его не включать на политических мероприятиях их песни. Аналогичное требование выдвинули музыканты Queen, которым не понравилось, что их хит We Are The Champions звучал на съезде Республиканской партии.
Помимо них жаловались на американского лидера Рианна, Элтон Джон, Адель, вокалист группы Aerosmith Стивен Тайлер, Panic! At the Disco и ещё ряд музыкантов.
Ранее Лайф сообщал, что брат Трампа подал иск в суд Нью-Йорка, чтобы помешать племяннице выпустить книгу о семье президента.