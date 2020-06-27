СМИ: Брат Трампа подал иск, чтобы помешать племяннице выпустить книгу о семье президента

Брат президента США Дональда Трампа Роберт обратился в суд Нью-Йорка с новым иском, пытаясь предотвратить публикацию книги племянницы Мэри Трамп.

Как уточняет телеканал CNBC, в прошлом родственник главы государства уже подавал подобный иск, ссылаясь на то, что автор книги Too Much and Never Enough: How My Family Created the World's Most Dangerous Man ("Слишком много и всегда недостаточно: как моя семья создала самого опасного в мире человека") в прошлом подписала соглашение о неразглашении и не имеет права выпускать публикацию в свет.

Представитель Мэри Трамп возразил, что близкие главы Белого дома пытаются уничтожить книгу, так как боятся, что рассматриваемые в ней вопросы могут спровоцировать неоднозначную реакцию в обществе. Адвокат уверен, что семья скрывает "правду" от людей. После того как 25 июня суд в Нью-Йорке отклонил требования Роберта, он через день обратился с тем же иском в другой суд.