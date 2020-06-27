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На Колыме дикий медведь растерзал геолога

К месту происшествия вылетела следственно-оперативная группа.

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Фото © Pixabay

В Магаданской области медведь насмерть задрал 68-летнего участника геолого-разведывательной экспедиции. Инцидент произошёл на возвышенности Тынгыльчанская, примерно в 150 километрах от посёлка Омсукчан, сообщила пресс-служба регионального УМВД России.

К месту происшествия на вертолёте отправилась следственно-оперативная группа, её участники установят обстоятельства трагедии. Возвышенность находится в таёжной местности, добраться туда наземным транспортом невозможно.

На севере Камчатки молодой медведь растерзал жителя Вилючинска, приехавшего на рыбалку на берег реки Тигиль. Зверя застрелили полицейские и охотоведы.

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