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Учёные нашли "зловещие щупальца" коронавируса

С их помощью он атакует соседние клетки организма.

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Американские исследователи из Калифорнийского университета в Сан-Франциско выяснили, что после попадания в клетку хозяина коронавирус заставляет её выпустить отростки, похожие на щупальца, чтобы инфекция могла быстрее распространяться. Их работа была опубликована в научном журнале Cell.

По данным специалистов, эта особенность была обнаружена с помощью сверхмощного электронного микроскопа. Они предполагают, что таким образом вирус разрушает защитную оболочку соседних клеток и атакует их все сразу. И само наличие подобного механизма весьма несвойственно большинству других вирусов, даже тех, что схожи с коронавирусом.

Учёные считают, что им удалось определить пять препаратов, которые могут нарушить поглощение вируса клетками и таким образом помешать закреплению коронавируса. Большая часть из них создавалась для лечения рака. Исследователи уже провели первые испытания их эффективности на клетках почек зелёных мартышек, которые ранее болели коронавирусом, а также на клетках человеческих лёгких.

Ранее Лайф сообщал, что учёный рассказал о тревожных симптомах при вакцинации от коронавируса.

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