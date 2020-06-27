Москвичку весом 200 кг с подозрением на CoViD-19 госпитализировали при помощи спасателей — видео

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В Москве врачам скорой помощи пришлось вызывать спасателей для того, чтобы женщину весом 200 килограммов с подозрением на коронавирус погрузить в автомобиль и отвезти на обследование. Всего в транспортировке участвовало 11 человек.

Как стало известно Лайфу, 27 июня в скорую столицы поступил вызов: звонила женщина и жаловалась на плохое самочувствие и высокую температуру. Приехавшие врачи не смогли самостоятельно поместить пациентку в машину и вызвали на помощь спасателей. В её перемещении участвовало семь сотрудников спецслужбы и два работника скорой помощи, а также родственники женщины.

Сейчас пациентка уже находится в больнице, у неё диагностировали вирусную пневмонию и взяли мазок на коронавирус.

Напомним, за прошедшие сутки в России выявили 6852 новых случая коронавируса, умерло 188 человек, а полностью выздоровело 9200 пациентов. Всего с начала эпидемии в нашей стране было зафиксировано 627 646 случаев инфицирования в 85 регионах.