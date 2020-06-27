Судьи украли у русского Ибрагимовича гол и лишили "Спартак" победы

Московский "Спартак" в 24-м туре чемпионата России по футболу не смог обыграть "Уфу". На 88-й минуте встречи нападающий Александр Соболев, которого называют русским Златаном Ибрагимовичем, забил мяч, но судьи после просмотра видеоповтора его отменили. Арбитры посчитали, что во время голевой комбинации защитник москвичей Самуэль Жиго находился в положении вне игры.