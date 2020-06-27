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Судьи украли у русского Ибрагимовича гол и лишили "Спартак" победы

Мяч Александра Соболева был отменён после просмотра видеоповтора.

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Фото © ТАСС / Михаил Джапаридзе

Московский "Спартак" в 24-м туре чемпионата России по футболу не смог обыграть "Уфу". На 88-й минуте встречи нападающий Александр Соболев, которого называют русским Златаном Ибрагимовичем, забил мяч, но судьи после просмотра видеоповтора его отменили. Арбитры посчитали, что во время голевой комбинации защитник москвичей Самуэль Жиго находился в положении вне игры.

Матч в итоге завершился со счётом 0:0. В турнирной таблице команды находятся рядом: "Спартак" — на шестом месте, "Уфа" — на седьмом. Клубы разделяет всего одно очко.

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