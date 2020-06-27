Из фигурного катания в порноактрисы. Как спортсменка из США стала звездой фильмов для взрослых

Как правило, по завершении карьеры фигуристы и фигуристки уходят в тренерство, участвуют в ледовых шоу, становятся спортивными журналистами... Однако история филиппинско-американской фигуристки Мелиссы Буланхаги просто удивляет. По завершении карьеры она стала актрисой... фильмов для взрослых! Но обо всём по порядку.

"Мои родители были очень строгими, а я сама росла послушной девочкой. Тренировки были всей моей жизнью. Я всё время была либо в школе, либо на льду"

Мелисса родилась в США, но её родители — эмигранты с Филиппин. С раннего детства она занималась фигурным катанием, много тренировалась, что позволило ей достичь достаточно высоких результатов на юниорском уровне. В её копилке есть бронза юниорского чемпионата США (2006), золото и серебро на этапах Гран-при (2008 и 2006 годы соответственно). Проблемы начались при переходе на взрослый уровень. Во-первых, сказались физиологические изменения, а во-вторых, огромная конкуренция.

Из всех своих успехов Мелисса может похвастаться, пожалуй, только бронзой Nebelhorn Trophy в Германии (2010). В чемпионате страны она была 8-й, 10-й, 12-й... В США конкуренция между девочками всегда была запредельной — выигрывали лишь самые упёртые и талантливые. Буланхаги поняла, что ей не пробиться, и решила поменять гражданство и представлять Филиппины, откуда родом её мама и папа. Соперниц там было немного...

К ней в копилку добавились бронза Asian Open Figure Skating Trophy 2013 и два золота национального чемпионата. Впереди оставалась мечта — попасть на Олимпиаду в Сочи. Но и тут всё сложилось не в пользу Мелиссы. Федерация отправила другую девочку, которая в итоге провалилась на соревнованиях. Мелисса полностью разочаровалась в спорте, решив завершить карьеру.

— К тому моменту я выиграла национальные соревнования и просила о допуске на Олимпийские игры. Но мне ответили, что вместо меня отправят в Сочи чемпионку по юниорам. Я пожертвовала всем, была хорошо подготовлена, но меня кинули, — жаловалась Мелисса.

Мелисса по завершении карьеры пыталась остаться в спортивной среде. Она запустила свой блог на "Ютубе", где рассказывала о прыжках, но заниматься развитием своего канала в итоге не стала. Также она обучала детей в Филиппинах азам фигурного катания, но дохода это практически не приносило.

Вечерами бывшая фигуристка начала подрабатывать в барах, где стала много выпивать. Осознав, что у неё могут начаться большие проблемы с алкоголем, Мелисса уволилась. Мечась по жизни, она всё же нашла своё дело. Мелисса стала порноактрисой…

"Мне было трудно с этим жить, потому что фигурное катание — суперконсервативный спорт. И я боялась, что люди будут меня осуждать"

После неудач в Филиппинах Мелисса вернулась в США вместе со своим парнем. Случайным образом она узнала о порноиндустрии и решила попробовать себя в ней. Теперь она Джада Кай. Именно такой псевдоним взяла себе Мелисса.

Всё произошло очень быстро. Сначала я кайфанула от кино, потом узнала о съёмках на веб-камеру. Я начала смотреть документальные фильмы и попробовала сама. За одну съёмку я заработала около 200 долларов. Срубить такие деньги было классно! Я решила, что хочу заниматься чем-то подобным. Рассказала это парню, и он меня поддержал. Но теперь даже он пошёл по моим стопам! Джада Кай