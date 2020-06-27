В ГК "Пионер" исключили наличие связи между смертью Грудина и работой компании

Смерть основателя и гендиректора строительной группы компаний "Пионер" Андрея Грудина никак не связана с финансовым состоянием компании, заверили представители застройщика.

— Вопреки различным версиям о причинах смерти Андрея Грудина, распространённым в ряде СМИ, сообщаем, что уход из жизни не связан с деятельностью компании и тем более с её финансовым состоянием, — цитирует заявление РИА "Новости".

В пресс-службе также отметили, что в 2019 году объём выручки ГК "Пионер" добрался до отметки в 40 миллиардов рублей, чистая прибыль составила 7,6 миллиарда рублей. Показатель EBITDA (помогающий сравнить эффективность компаний) в 2019 году подскочил до 11,6 миллиарда рублей, а соотношение чистого долга к EBITDA на конец года составляло 0,7.

— На 30 июня 2020 этот показатель — 1,2 при среднем для сектора недвижимости 1,5–3, что свидетельствует об устойчивом финансовом положении группы, — объяснили в организации.

На сайте "Пионера" коллектив компании выразил соболезнования семье бизнесмена, отметив, что его кончина — большая потеря для организации. Характеризуя бывшего совладельца, его назвали надёжным партнёром, примером для сотрудников и сердцем компании.