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В центре Москвы нашли мёртвым главу группы компаний "Пионер"

Ему было 50 лет.

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Фото © ГК "Пионер"

В Москве обнаружили мёртвым главу строительной группы компаний "Пионер". По предварительным данным, Андрей Грудин покончил с собой. Об этом нам сообщили источники в правоохранительных органах.

Тело 50-летнего мужчины нашли в его офисе на Маловой Пироговской улице. Расследованием занимаются правоохранители.

Грудин основал ГК "Пионер" в 2001 году. Тогда же он стал гендиректором фирмы. Группа компаний строит многофункциональную недвижимость и жилые кварталы в Москве и Петербурге. Кроме того, "Пионер" вошёл в десятку наиболее надёжных застройщиков России.

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