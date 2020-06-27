В центре Москвы нашли мёртвым главу группы компаний "Пионер"

В Москве обнаружили мёртвым главу строительной группы компаний "Пионер". По предварительным данным, Андрей Грудин покончил с собой. Об этом нам сообщили источники в правоохранительных органах.

Грудин основал ГК "Пионер" в 2001 году. Тогда же он стал гендиректором фирмы. Группа компаний строит многофункциональную недвижимость и жилые кварталы в Москве и Петербурге. Кроме того, "Пионер" вошёл в десятку наиболее надёжных застройщиков России.