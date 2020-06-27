В заброшенном карьере под Вологдой погибла девятилетняя девочка

Следственные органы возбудили дело о причинении смерти по неосторожности после того, как девятилетняя девочка погибла в результате обвала грунта в заброшенном песчаном карьере в Череповецком районе Вологодской области, где играла со сверстниками, сообщает СУ СКР по региону.

По информации следствия, 26 июня дети играли в заброшенном карьере в 350 метрах от деревни Еляхино. Около 20 часов вечера грунт обрушился на девятилетнюю девочку. Дети позвали взрослых, которые откопали ребёнка и вызвали бригаду скорой помощи, но малышку спасти не удалось.

Региональное следственное управление уточняет, что погибший ребёнок гостил в деревне у бабушки.