"Нездоровый сексуальный интерес". Суд продлил срок задержания обвиняемого в педофилии экс-помощника главы Россельхознадзора

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Пресненский суд Москвы продлил на 72 часа — до 16:00 мск 30 июня — срок задержания бывшего помощника руководителя Россельхознадзора Дмитрия Натарова, обвиняемого во взяточничестве и педофилии. Судебное заседание отложено на 29 июня, когда продолжит решаться вопрос местонахождения Натарова на период следствия, заявил Лайфу адвокат потерпевшей стороны Шота Горгадзе.

Юрист пояснил, что представители потерпевших настаивали на том, что обвиняемый должен содержаться в следственном изоляторе.

— Доказательств причастности Натарова более чем достаточно. Кроме того, я прошу обратить внимание, что почти год Натарову удавалось избежать привлечения к уголовной ответственности. Это говорит о достаточно серьёзном ресурсе, который ему покровительствует, — сказал адвокат.

По словам Горгадзе, с семьёй потерпевших экс-помощник главы Россельхознадзора дружил долгое время. Натаров знал девочку, которую совратил, с трёх или четырёх лет. Для ребёнка он не был незнакомым человеком, потому ему было легче втереться в доверие к подростку.

Представитель потерпевшей стороны рассказал, что история с совращением школьницы вскрылась, когда та опоздала на занятия. Натаров стал названивать девочке утром, когда она должна была быть в дороге без родителей.

— Мать увидела несколько пропущенных звонков от друга семьи Натарова, очень сильно удивилась, увидев это на телефоне ребёнка. Села поговорить с дочерью, и дочь рассказала, что происходило на протяжении нескольких лет и каким образом Натаров её совращал начиная с 13-летнего возраста, — пояснил юрист.

Горгадзе отметил, что Натаров отправлял эротические картинки и будил нездоровый сексуальный интерес в 14-летней девочке. Спустя два года его попытки увенчались успехом.

— Я хочу сказать, что в нашей стране нет неприкасаемых. Об этом уже много раз и писали, и говорили, мы видим, что даже губернаторы привлекаются к уголовной ответственности, когда преступают закон, поэтому я думаю, что Натарову, несмотря на все его связи и возможности, не удастся оказать давление на суд, оказать давление на следствие и избежать ответственности, — подчеркнул адвокат.