Повышает давление и понижает потенцию? Врач развеял мифы о чае

Гастроэнтеролог Алексей Парамонов разобрал популярные мифы о пользе и вреде чая. Его слова приводит издание "Аргументы и факты".

Все слышали утверждения, что любители крепкого чая могут столкнуться с повышенным давлением и проблемами с сердцем. Парамонов подтвердил, что в напитке много кофеина, однако отметил, что с течением гипертонии это не связано. По словам врача, давление поднимается не за счёт кофеина в составе, а за счёт выпитого объёма. Он также отметил, что зелёный и чёрный чаи одинаково полезны.

Гастроэнтеролог развеял миф о том, что чай с молоком нарушает пищеварение. Парамонов отметил, что это не так, и подчеркнул, что оба напитка отлично перевариваются вместе. Также он опроверг мнения о том, что чай негативно сказывается на потенции.