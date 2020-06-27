В Минске задержали позвонившего полицейским. Он лишь хотел спросить, как добраться на работу без задержаний

В Минске задержали мужчину, решившего после акций протеста позвонить в полицию и узнать, как добраться до работы и не стать одним из задержанных. Об инциденте пишет портал Tut.by.

Как уточняется, близкие не могли дозвониться до Ивана Пруса с 26 июня. Позже выяснилось, что его задержали по обвинению в совершении мелкого хулиганства. До этого он позвонил в местную полицию и спросил, как доехать до работы без задержаний. Видео беседы попало в Сеть.

В ответ на его вопрос дежурный полицейский заявил, что ему просто нужно придерживаться правил общественного порядка. Кроме того, правоохранитель отметил, что в стране "не пакуют" мирных людей и вообще никого не задерживают. Позже выяснилось, что герой видео задержан за мелкое хулиганство и находится в одном из столичных изоляторов временного содержания.