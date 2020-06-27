В трёх штатах США за сутки выявили рекордное число случаев коронавируса

В штатах Аризона, Флорида и Невада медики за последние сутки зарегистрировали рекордное количество пациентов, у которых была выявлена коронавирусная инфекция. Об этом говорят данные местных отделений департаментов здравоохранения.

В частности, в Аризоне, где и до этого сообщали о суточных рекордах по заболеваемости, за минувший день выявили 3591 новый случай инфицирования, 44 человека за день скончались. В Департаменте здравоохранения штата сообщают, что с начала пандемии CoViD-19 обнаружили у более 70 тысяч человек, летальных исходов за всё время — более 1,5 тысячи.

Во Флориде заявляют, что в штате также был зафиксирован новый рекорд по количеству инфицированных — 9636 случаев за последние сутки. Днём ранее сообщалось о 8831 пациенте с коронавирусом, что также являлось рекордом. С начала пандемии в этом штате выявили более 132 тысяч человек с инфекцией, скончалось свыше 3,4 тысячи человек.