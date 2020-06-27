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Россиянам начали отменять туры за рубеж в июле

Гражданам предлагают перенести поездки на другие даты.

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Фото © Pixabay

Российские туроператоры начали отменять и переносить июльские туры за рубеж. Об этом сообщает "Вестник АТОР".

Туроператоры не возлагают больших надежд на возобновление международного туризма в ближайший месяц, не хотят рисковать, а потому аннулируют туры с вылетами в июле, — говорится в сообщении.

Отмечается, что решение о переносе туров с датами вылета до 16 июля уже принял туроператор "Интурист". Также об отмене поездок во втором месяце лета сообщили Coral Travel, Pegas Touristik и Tez Tour.

Напомним, ранее глава Минтранса Евгений Дитрих заявил, что международные авиаперевозки могут возобновиться в июле после того, как ведомство убедится в безопасности перелётов внутри страны. Он отметил, что пока надежда на то, что уже во втором месяце лета возобновится авиасообщение между Россией и другими странами, жива. По словам Дитриха, полёты десяти крупнейших авиакомпаний на данный момент упали на 99,4% к уровню прошлого года.

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