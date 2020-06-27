Россиянам начали отменять туры за рубеж в июле

Российские туроператоры начали отменять и переносить июльские туры за рубеж. Об этом сообщает "Вестник АТОР".

— Туроператоры не возлагают больших надежд на возобновление международного туризма в ближайший месяц, не хотят рисковать, а потому аннулируют туры с вылетами в июле, — говорится в сообщении.

Отмечается, что решение о переносе туров с датами вылета до 16 июля уже принял туроператор "Интурист". Также об отмене поездок во втором месяце лета сообщили Coral Travel, Pegas Touristik и Tez Tour.