Американского адмирала встревожили российские подлодки в Средиземном море

Командующий ВМС США в Европе и Африке адмирал Джеймс Фогго встревожен активностью подводных лодок РФ в Средиземном море. Об этом сообщает Stars and Stripes.

Фогго заявил, что современные российские дизельные субмарины оснащены ударным ракетным комплексом "Калибр", который способен поразить "любую столицу Европы или Африки". По его мнению, это повод для расширения американского присутствия в Европе.

— Это указывает на необходимость постоянного высокоэффективного морского присутствия в европейских водах, — подчеркнул адмирал.

По словам Джеймса Фогго, Штатам в связи с "усложняющимся геостратегическим ландшафтом" необходима новая стратегия, которая позволит двигаться вперёд.