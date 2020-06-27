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"Это лучшее, что я видел". Рой Джонс остался под впечатлением от посещения мемориального комплекса "Дорога памяти"

Он также оставил памятную запись в книге почётных посетителей исторического объекта.

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Видео © LIFE

Чемпион мира по боксу в четырёх весовых категориях Рой Джонс – младший посетил мемориальный комплекс "Дорога памяти" и ознакомился с художественно-архитектурным убранством главного храма Вооружённых сил России в подмосковном парке "Патриот".

Легендарному боксёру показали залы и галереи уникального музейного комплекса, где размещены исторические экспонаты времён Великой Отечественной войны, в том числе фотографии, документы, награды, оружие, личные вещи солдат и офицеров.

В ходе экскурсии Рой Джонс также посетил зал союзников, в котором услышал военную музыку времён Второй мировой войны на родном ему языке.

Сам спортсмен отметил, что это отличный проект, который нужен для молодёжи, чтобы она не забывала историю.

Я обязательно посоветую своим американским друзьям, чьи предки также участвовали в борьбе с общим врагом, поучаствовать в этом проекте. Сейчас там учат, что мы враги, а здесь видно, что это не так, что мы были друзьями, — подчеркнул боксёр.

Рой Джонс также склонил голову возле памятника матерям победителей, отдавая дань уважения всем женщинам, которые провожали мужчин на войну.

Спортсмена прокатили на оригинальном внедорожнике времён Второй мировой войны — "студебекере".

В конце экскурсии Рой Джонс оставил памятную запись в книге почётных посетителей на третьей странице, сразу после записи кинорежиссёра и актёра Эмира Кустурицы.

Это лучшее, что я видел. Что-то есть, что отличает русских от других. Они всё делают правильно. Мы делаем всё правильно. Благослови вас Господь! Это будет опыт справедливости. Поверьте мне, — написал боксёр.

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