ЦСКА без Гончаренко сыграл вничью с "Динамо"

Обе московские команды перед дерби пережили не самую лёгкую неделю. ЦСКА остался без главного тренера Виктора Гончаренко, который после разгрома "Зенитом" (0:4) улетел домой в Беларусь. Команду готовил к дерби его помощник Сергей Овчинников. Правда, за день до игры Гончаренко всё же вернулся и даже посетил матч, смотря его на ВИП-трибуне.

Виктор Гончаренко на игре. Но только на трибуне. Управление командой полностью на Сергее Овчинникове. pic.twitter.com/agIlNHoLJR — Михаил Моссаковский (@mossakovskiy) June 27, 2020

"Динамо" же до последнего ждало решения от Роспотребнадзора, чтобы сыграть основным составом. Ранее у троих игроков команды был выявлен коронавирус, вся команда сидела на карантине. Правда, не 14 дней, а намного меньше. Но все игроки сдали несколько тестов, которые оказались отрицательными.

— Подготовиться нормально к игре в нашей ситуации было нереально — сидели в номерах, тренироваться могли только по видеосвязи, провели несколько теоретических занятий, — признался перед матчем наставник "Динамо" Кирилл Новиков. — Надеюсь на заложенный фундамент. Мяч увидели сегодня утром, решение узнали ночью.

Игроки обеих команд играли грубо, моменты были, но реализовать их не удалось. В компенсированное арбитром время армейцы остались в меньшинстве. Удалён был за вторую жёлтую карточку Яка Бийол, который появился на поле лишь на 77-й минуте. Как итог — 0:0.