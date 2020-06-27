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ЦСКА без Гончаренко сыграл вничью с "Динамо"

В матче 24-го тура чемпионата России по футболу на "ВТБ-арене" голов забито не было — 0:0

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Фото © ФК "Динамо"

Обе московские команды перед дерби пережили не самую лёгкую неделю. ЦСКА остался без главного тренера Виктора Гончаренко, который после разгрома "Зенитом" (0:4) улетел домой в Беларусь. Команду готовил к дерби его помощник Сергей Овчинников. Правда, за день до игры Гончаренко всё же вернулся и даже посетил матч, смотря его на ВИП-трибуне.

"Динамо" же до последнего ждало решения от Роспотребнадзора, чтобы сыграть основным составом. Ранее у троих игроков команды был выявлен коронавирус, вся команда сидела на карантине. Правда, не 14 дней, а намного меньше. Но все игроки сдали несколько тестов, которые оказались отрицательными.

Подготовиться нормально к игре в нашей ситуации было нереально — сидели в номерах, тренироваться могли только по видеосвязи, провели несколько теоретических занятий, признался перед матчем наставник "Динамо" Кирилл Новиков. Надеюсь на заложенный фундамент. Мяч увидели сегодня утром, решение узнали ночью.

Игроки обеих команд играли грубо, моменты были, но реализовать их не удалось. В компенсированное арбитром время армейцы остались в меньшинстве. Удалён был за вторую жёлтую карточку Яка Бийол, который появился на поле лишь на 77-й минуте. Как итог — 0:0.

РПЛ. 24-й тур

"Динамо" ЦСКА 0:0

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