Сёмин забыт? Миранчук оформил дубль за пять минут на радость новому тренеру "Локо"

Московский "Локомотив" одержал вторую победу после рестарта чемпионата России по футболу. Железнодорожники уверенно победили казанский "Рубин" — 2:0. Оба мяча с промежутком в пять минут на свой счёт записал полузащитник Алексей Миранчук. Сначала ему удался точный удар из-за пределов штрафной, затем он реализовал пенальти.

Это вторая подряд победа и для нового главного тренера клуба Марко Николича. С такими результатами болельщики, возможно, и простят руководству увольнение легендарного Юрия Сёмина.