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Мамаев быстро отомстил за школьников. "Ростов" основой разделался с "Арсеналом"

Клуб Валерия Карпина вышел на третье место в РПЛ.

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После странного матча с "Сочи", где за "Ростов" играли несовершеннолетние футболисты, клубу разрешили выпустить основной состав, исключая заболевших коронавирусом. Кажется, больше всех по футболу соскучился Павел Мамаев: полузащитник открыл счёт уже на 30-й секунде матча.

Порыв одноклубника менее чем через двадцать минут поддержал Алексей Ионов — и вот уже 2:0 на табло. "Арсеналу" удалось отыграть один мяч на 58-й минуте, но победу "Ростов" не упустил — 2:1.

Клуб Валерия Карпина набрал три очка и благодаря этому взлетел на третье место в турнирной таблице Российской премьер-лиги. Однако у "Краснодара", соперники которого регулярно самоустраняются из-за коронавируса, есть две игры в запасе.

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