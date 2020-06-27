Мамаев быстро отомстил за школьников. "Ростов" основой разделался с "Арсеналом"

После странного матча с "Сочи", где за "Ростов" играли несовершеннолетние футболисты, клубу разрешили выпустить основной состав, исключая заболевших коронавирусом. Кажется, больше всех по футболу соскучился Павел Мамаев: полузащитник открыл счёт уже на 30-й секунде матча.

Порыв одноклубника менее чем через двадцать минут поддержал Алексей Ионов — и вот уже 2:0 на табло. "Арсеналу" удалось отыграть один мяч на 58-й минуте, но победу "Ростов" не упустил — 2:1.