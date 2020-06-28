Китайский блогер назвал лучшие блюда русской кухни, которые невозможно забыть

Пользователь китайской платформы Sohu рассказал о том, какие блюда в России самые вкусные и популярные, а также поведал об особенностях русской кухни.

Главными отличительными чертами нашей кухни он назвал большое количество масла из-за холодного климата, наваристые супы, обилие закусок и насыщенный вкус блюд.

— Русская еда имеет ярко выраженный вкус — кислый, сладкий, солёный и острый. Также русские очень любят лук и чеснок, — подчеркнул автор.

По словам блогера, некоторые русские деликатесы по вкусу напоминают блюда северных районов Китая.

По его мнению, главным деликатесом в России считается икра — красная (лососевая) и чёрная (осетровая). Наиболее ценной является именно чёрная икра, которую, как рассказывает автор, принято есть сырой, чтобы не испортить вкус, а запивать водкой или шампанским.

Он также выделил и копчёные колбасы с кусочками жира внутри. Блогер отмечает их мягкую консистенцию и приятный аромат.

Ещё один деликатес, упомянутый китайцем, — это холодец, который у него ассоциируется со свиным студнем с северо-востока КНР.

— Холодец получается очень вкусным, прозрачным, без толстого слоя жира сверху, а мясо невероятно нежное, буквально тает во рту. Попробовав однажды, остановиться уже невозможно, — пишет автор.

Блогер рассказал и о насыщенном вкусе гуляша, который, по его мнению, отражает прямодушие русского народа.

Не забыл упомянуть автор и о московском борще. Он назвал его легендой русской кухни, выделив слегка острый, кисло-сладкий вкус этого блюда. По-китайски борщ называют русским супом.