На Урале семья сотрудника СИЗО показала жизнь во время карантина и победила в номинации "Искусство быть семьёй"

Семья сотрудника СИЗО-6, старшего инженера-энергетика, старшего лейтенанта внутренней службы Сергея Сыча приняла участие в VI Муниципальном конкурсе "Молодая семья — 2020", приуроченном ко Дню молодёжи, в Кировградском городском округе. Об этом сообщает пресс-служба ГУФСИН по Свердловской области.

Отмечается, что участникам было предложено прислать видеовизитку о том, как их семья проводит время дома во время карантина в связи с пандемией коронавируса.

Фото © Пресс-служба ГУФСИН по Свердловской области 1 / 2

Также проводились конкурс "Интеллектуалы" и фотоконкурс "Семья, любовь, верность", на которых участники показали свои таланты и сообразительность.