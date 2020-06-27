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На Урале семья сотрудника СИЗО показала жизнь во время карантина и победила в номинации "Искусство быть семьёй"

Конкурсанты рассказали, как находчиво и с пользой можно проводить время сидя дома.

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Семья сотрудника СИЗО-6, старшего инженера-энергетика, старшего лейтенанта внутренней службы Сергея Сыча приняла участие в VI Муниципальном конкурсе "Молодая семья — 2020", приуроченном ко Дню молодёжи, в Кировградском городском округе. Об этом сообщает пресс-служба ГУФСИН по Свердловской области.

Отмечается, что участникам было предложено прислать видеовизитку о том, как их семья проводит время дома во время карантина в связи с пандемией коронавируса.

Фото © Пресс-служба ГУФСИН по Свердловской области

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Также проводились конкурс "Интеллектуалы" и фотоконкурс "Семья, любовь, верность", на которых участники показали свои таланты и сообразительность.

По итоговым результатам семье Сергея Сыча был вручён диплом победителей в номинации "Искусство быть семьёй".

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