На Урале семья сотрудника СИЗО показала жизнь во время карантина и победила в номинации "Искусство быть семьёй"

Семья сотрудника СИЗО-6, старшего инженера-энергетика, старшего лейтенанта внутренней службы Сергея Сыча приняла участие в VI Муниципальном конкурсе "Молодая семья — 2020", приуроченном ко Дню молодёжи, в Кировградском городском округе. Об этом сообщает пресс-служба ГУФСИН по Свердловской области.
Отмечается, что участникам было предложено прислать видеовизитку о том, как их семья проводит время дома во время карантина в связи с пандемией коронавируса.
Также проводились конкурс "Интеллектуалы" и фотоконкурс "Семья, любовь, верность", на которых участники показали свои таланты и сообразительность.
По итоговым результатам семье Сергея Сыча был вручён диплом победителей в номинации "Искусство быть семьёй".