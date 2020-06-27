Белый дом усомнился в публикациях американских СМИ о поддержке Россией талибов

В публикациях газеты New York Times о том, что Россия якобы предлагала за вознаграждение "охотиться" на американских военных в Афганистане, содержатся некоторые "неточности". В частности, ни президента Дональда Трампа, ни вице-президента Майка Пенса о подобном не информировали, хотя журналисты утверждают обратное. Об этом говорится в заявлении пресс-секретаря Белого дома Кейли Макинани.

— Это говорит не о преимуществах утверждений в отношении разведки, а о неточности материала The New York Times, ошибочно предположившей, что президент Трамп был проинформирован по этому вопросу, — приводит текст документа ТАСС.

По её словам, ежедневно правительство получает "тысячи отчётов разведки" и тщательно их анализирует. И хотя обычно деятельность разведслужб не комментируется, информацию конкретно по этом поводу могут подтвердить директор ЦРУ и другие причастные к вопросу руководители ведомств.

Поводом для объяснений Макинани стал материал New York Times, в котором со ссылкой на анонимный источник сообщалось, что некое спецподразделение российской разведки предлагало боевикам, связанным с движением "Талибан"*, за вознаграждение "охотиться" на американских военных. Это делалось якобы для того, чтобы сорвать мирные переговоры между сторонами.

Тем не менее в конце февраля мирный договор между США и организацией был заключён. Каких-либо доказательств причастности РФ к попыткам его сорвать предоставлено не было. Несмотря на это, в адрес сотрудников российской дипмиссии в Вашингтоне начали поступать сообщения с угрозами. Дипломаты попросили власти принять меры для их защиты.