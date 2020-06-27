Украинский мэр сжёг флаг России перед посольством в Киеве

Мэр города Конотопа, расположенного в Сумской области Украины на границе с Россией, сжёг российский флаг перед посольством РФ в Киеве. Видеозапись чиновник опубликовал на своей странице в "Фейсбуке".

— Я сейчас делаю ответ Толику Шарию [украинский блогер], который недавно в очередной раз выпустил про меня видеоролик, в котором как будто разоблачает меня в чём-то, — сказал Артём Семенихин на видео.

По словам мэра, после подобного поступка "владельцы" Шария позвонят ему и спросят, зачем он выпускает подобные видеозаписи, из-за которых флаги жгут прямо перед российским посольством. Затем он поджёг полотно и положил его на тротуар напротив прогуливающегося у забора дипмиссии полицейского. Сам же под звуки гимна Украины встал рядом и, держась правой рукой за сердце, смотрел на здание, пока горел огонь.

Артём Семенихин известен своими антироссийскими взглядами, в начале января мэр украинского города Ивано-Франковска Руслан Марцинкив заявил, что, посоветовавшись с ним, решил установить неподалёку от границы с РФ памятник Степану Бандере. В свою очередь блогер Анатолий Шарий, напротив, с 2014 года критикует политику украинских властей и поэтому вынужден проживать в Нидерландах в статусе политического беженца.