Бриг "Россия" под алыми парусами вошёл в Финский залив под залпы салюта — видео

В акваторию Финского залива в Санкт-Петербурге вошёл бриг "Россия" под алыми парусами — главный символ самого любимого праздника всех выпускников.

В этом году "Алые паруса" проводились в формате телетрансляции, однако организаторам ничего не помешало создать атмосферу грандиозного праздника и перенести всех зрителей в повесть Александра Грина, ведь каждый смог прикоснуться к волшебному миру Ассоль и Грея.