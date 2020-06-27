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Бриг "Россия" под алыми парусами вошёл в Финский залив под залпы салюта — видео

Организаторы в очередной раз сумели подарить тысячам выпускников настоящее шоу и атмосферу повести Александра Грина.

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Видео © LIFE

В акваторию Финского залива в Санкт-Петербурге вошёл бриг "Россия" под алыми парусами — главный символ самого любимого праздника всех выпускников.

В этом году "Алые паруса" проводились в формате телетрансляции, однако организаторам ничего не помешало создать атмосферу грандиозного праздника и перенести всех зрителей в повесть Александра Грина, ведь каждый смог прикоснуться к волшебному миру Ассоль и Грея.

В акваторию залива бриг зашёл под тысячи залпов салюта. Судно прошло мимо высотки "Лахта центр" и стадиона на Крестовском острове.

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