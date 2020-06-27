В конгрессе предложили выделить 3,8 миллиарда долларов на "сдерживание России" в Европе

В США подготовлен проект военного бюджета страны на 2021 финансовый год (начинается с 1 октября). Согласно документу в него предлагается включить 3,8 миллиарда долларов на "европейскую инициативу сдерживания", которая, по утверждениям американских властей, направлена на противодействие России.

— Предполагается финансирование в размере $3,789 млрд, в частности, для стратегических перевозок морем, спутниковой связи, дозаправки, подводных лодок и противолодочного военного потенциала, которые усиливают сдерживание России, — приводит текст документа ТАСС.

Помимо этого, по словам самого автора документа, демократа из нижней палаты конгресса Адама Смита, его предложение продолжает ограничивать финансирование любой деятельности, которая способствует признанию суверенитета России над Крымом. А также ограничивает военное сотрудничество с РФ, но не затрагивает двусторонний диалог для "снижения риска возникновения конфликта", в частности, в Сирии.

Отмечается, что Комитетом сената по делам ВС была также подготовлена ещё одна версия проекта бюджета, которая несколько отличается от той, что предлагает Смит. Они обе поступят на рассмотрение в сенат на следующей неделе. После их принятия будет созвана комиссия для согласования деталей обоих проектов. Затем обе палаты должны поддержать получившийся документ, чтобы он отправился президенту на подпись.