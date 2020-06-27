Житель Подмосковья с гранатой набросился на полицейских и был ранен

В подмосковной Коломне полицейские были вынуждены применить табельное оружие против неадекватного мужчины, который вёл себя агрессивно и угрожал устроить взрыв. Об этом сообщает пресс-служба СУСК РФ по Московской области.
По данным следствия, 27 июня между мужчиной и его матерью произошла ссора, в ходе которой он угрожал расправой если она не даст ему денег на алкоголь. Когда на место прибыли вызванные полицейские, подозреваемый достал гранату и стал угрожать устроить взрыв.
– Для того, чтобы обезвредить мужчину, полицейские применили табельное оружие. В результате ему были причинены ранения руки и ноги, не опасные для жизни, – говорится в сообщении.
Сообщается, что после осмотра специалистами было установлено, что граната является учебной. В отношении подозреаемого возбуждено уголовное дело за применение насилия в отношении сотрудника полиции. В ближайшее время будет установлено обвинение и решён вопрос об избрании меры пресечения.
Ранее Лайф сообщал, что в Москве днём 15 июня неизвестный открыл огонь, когда сотрудники ДПС остановили машину такси. Лайф публиковал видео с моментом перестрелки. Получившие ранения полицейские находятся в реанимации, сам стрелок — тоже в больнице в тяжёлом состоянии. По некоторым данным, у него нашли экстремистскую литературу. И он несколько лет пользовался липовым удостоверением депутата.
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