На Кубани полиция проверяет информацию о женщине, которая убивала котят и щенков

Правоохранительными органами проводится проверка по факту публикации в Интернете, в которой рассказывается о женщине, скупавшей щенков и котят, а потом их якобы убивавшей.

— По данному факту, по данному сообщению материал зарегистрирован, проводится проверка, – сообщили в пресс-службе УМВД РФ по Краснодарскому краю, передаёт РИА "Новости".

Ранее в телеграм-канале "Подъём" появилась информация о том, что волонтёры городской организации помощи бездомным животным рассказали о женщине, которая каждый день покупает на рынке по 15–30 щенков и котят, чтобы якобы их пристроить.