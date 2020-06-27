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На Кубани полиция проверяет информацию о женщине, которая убивала котят и щенков

Ранее в Сети появилась информация о том, что она покупала ежедневно по 15–30 домашних животных, чтобы якобы их пристроить.

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Фото © Pixabay

Правоохранительными органами проводится проверка по факту публикации в Интернете, в которой рассказывается о женщине, скупавшей щенков и котят, а потом их якобы убивавшей.

По данному факту, по данному сообщению материал зарегистрирован, проводится проверка, – сообщили в пресс-службе УМВД РФ по Краснодарскому краю, передаёт РИА "Новости".

Ранее в телеграм-канале "Подъём" появилась информация о том, что волонтёры городской организации помощи бездомным животным рассказали о женщине, которая каждый день покупает на рынке по 15–30 щенков и котят, чтобы якобы их пристроить.

Как сообщается, представители организации предложили ей свою помощь, но встретили женщину с мусорными пакетами в руках, где якобы и были обнаружены мёртвые животные, которых она утопила или задушила.

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