На Кубани полиция проверяет информацию о женщине, которая убивала котят и щенков

Правоохранительными органами проводится проверка по факту публикации в Интернете, в которой рассказывается о женщине, скупавшей щенков и котят, а потом их якобы убивавшей.
— По данному факту, по данному сообщению материал зарегистрирован, проводится проверка, – сообщили в пресс-службе УМВД РФ по Краснодарскому краю, передаёт РИА "Новости".
Ранее в телеграм-канале "Подъём" появилась информация о том, что волонтёры городской организации помощи бездомным животным рассказали о женщине, которая каждый день покупает на рынке по 15–30 щенков и котят, чтобы якобы их пристроить.
Как сообщается, представители организации предложили ей свою помощь, но встретили женщину с мусорными пакетами в руках, где якобы и были обнаружены мёртвые животные, которых она утопила или задушила.
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